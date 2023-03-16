Otomobil TIR'a çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki otomobil, C.A. hakimiyetindeki TIR'a arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada otomobilde bulunan E.S.Ş. ve çocuk A.H.Ş yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç sürücüsü ve iki yaralı otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.