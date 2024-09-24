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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

İzmit ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı, 4 bin 400 liraya el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen T.A. hakkında da adli işlem yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.