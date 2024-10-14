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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de karısını ağır yaralayan eşe gözaltı! | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de karısını ağır yaralayan eşe gözaltı!

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi Semira A'yı silahla ağır yaralayan Tuncay A gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:11
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        Kocaeli'de karısını ağır yaralayan eşe gözaltı!
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesi, Özgürlük Mahallesi'nde iki eş arasında çıkan kavga kanlı bitti. 45 yaşındaki Tuncay A ile 37 yaşındaki eşi Semira A arasında henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı kavga çıktı.

        Kavgada tabancayla ateş eden Tuncay A, eşini başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda ağır yaralanan Semira A'nın kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü, şüpheli eş Tuncay A'nın ise polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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