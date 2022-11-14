İnşaatta silahlı saldırı: 1 ölü

AA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi inşaatta silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Mersincik Mahallesi Vişne Sokak'ta vatandaşlar, inşaat alanından silah sesleri duydu.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inşaat alanında silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi buldu.

AA'nın haberine göre; hayatını kaybeden kişinin Ahmet E. olduğu tespit edildi. Ahmet E.'nin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.