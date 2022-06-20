Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Olay, dün sat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde tartışma yaşandı. Aralarındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Aileler arasında çıkan silahlı kavgada T.Ö. ve T.D. ile diğer aileden Gülten Şencan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Hayatını kaybeden Gülten Şencan (42)

YARALI KADIN, HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.