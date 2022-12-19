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Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP il eş başkanları ve yöneticilerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı

Giriş: 19.12.2022 - 19:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı - Gündem Haberleri
Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticilere gözaltı
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DHA

Kocaeli'de, HDP il eş başkanları ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı .

DHA'nın haberine göre, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP Kocaeli yönetimi, İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanmak istedi. Polis ekipleri, park ve yakınında bulunan HDP İl Başkanlığı binası önünde geniş güvelik önlemi aldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

HDP'li yöneticiler parti binasından çıkmak istedikleri esnada polis ekipleri yapılacak eylem, gösteri ve slogan atılması durumunda gözaltı yapacaklarını bildirdi. HDP'liler binadan çıkarak Sabri Yalım Parkı'na geldi. Burada pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanları Aynur Santo ve Şahabettin Işık, 2 il yöneticisi ve 2 ilçe yöneticisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP'liler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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