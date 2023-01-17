Halk otobüsü şoförü feci şekilde darbedildi! Dehşet anları kamerada

AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, halk otobüsü şoförünün tartıştığı yolcu tarafından darbedilmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile E.B. isimli yolcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Otobüs durağa yanaştığı sırada yolcu Yeler'den araçtan inmesini istedi. Şüpheli, şoförün araçtan inmemesi üzerine tekrar otobüse binerek sürücüyü darbetti.

Olay, durakta bekleyen vatandaşların otobüsün kapısını açarak araya girmesiyle sona erdi. Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya ilişkin otobüs şoförü şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

İzmit'te, halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Cengiz Yeler'e karşı kasten yaralama eylemini gerçekleştiren E.B'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre; emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresi belirlenen E.B. İzmit’te gözaltına aldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.