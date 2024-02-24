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        Haberler Gündem Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 23:09 Güncelleme: 24.02.2024 - 23:09
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        Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        E.K. yönetimindeki hasta taşıyan ambulans ile S.C. idaresindeki otomobil, İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi Develi kavşağında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ambulans şoförü E.K. ile aynı araçtaki iki sağlık personeli ve hasta, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü S.C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan kavşaktaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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        #kocaeli
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