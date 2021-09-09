Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. AA'nın haberine göre; göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü Z.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.