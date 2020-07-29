Kocaeli'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

AA

4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikameti Altınkemer Plajı mevkisinde 5 otomobil, bir çekici, bir kamyon ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Minibüste sıkışan sürücü Serdar Danış (45),haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Danış ile diğer yaralı Remzi Haldız (53),112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Yalova yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.