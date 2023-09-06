Kocaeli'de 7´inci katından düşen genç yaşamını yitirdi

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Olay, saat 17.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Metin Emir Gündoğdu, 7 katlı apartmanın en üst katından yere düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genci gören esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gündoğdu, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri Gündoğdu´nun düştüğü apartman dairesinde ve çevresinde inceleme yaptı.