Kocaeli'de 3 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şekerpınar-Gebze Bağlantı Yolu D-100 karayolu istikametinde Hüseyin Boz idaresindeki kamyonet, aynı yöne ilerleyen ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen kamyon ve TIR ile çarpıştı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada kamyonette sıkışan ve bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılan Hüseyin Boz'un (19) hayatını kaybettiği belirlendi. Boz'un cansız bedeni Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan kamyon ve TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.