Fenomen bakkal katil oldu!

İzmir Çeşme'deki Alaçatı Mahallesi'nde market işleten Cafer Sönmez (48), dün saat 23.00 sıralarında, iş yerini kapatıp, evine döndü.
BAHÇEDE BAŞKA ERKEKLE GÖRDÜ
İddiaya göre, iki çocuğunun annesi G.S.'yi (42) bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık (41) ile görüp, kıskançlık krizine girdi.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR
DHA'da yer alan habere göre pompalı tüfeğini alan Cafer Sönmez, eşine ve Burak Işık'a peş peşe ateş etti. G.S. ve Burak Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Burak Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan G.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis olayın ardından Cafer Sönmez'i gözaltına aldı.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Burak Işık'ın, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Çeşme'de otel işleten Burak Işık'ın aynı zamanda kokoreç tezgahı bulunduğu da öğrenildi.
FENOMEN OLMUŞTU
Cafer Sönmez, 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmıştı. Cafer Sönmez'in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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