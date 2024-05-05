SPK tarafından halka arzı onaylanan Koç Metalurji halka arz tarihleri merak ediliyor. Firma halka arzdan gelen fonu ağırlıklı olarak hammadde yatırımıve tedariki için kullanacak. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olan Koç Metalurji A.Ş. toplamda 125 milyon lot dağıtacak. Peki Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji halka arz hisse fiyatı ve lot miktarı nedir, hangi bankalarda var?