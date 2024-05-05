Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji halka arz hisse fiyatı, lot miktarı, talep toplama tarihleri
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koç Metalurji halka arzı onaylandı. Talep toplama tarihleri merak edilen firmanın hisse fiyatı 20,50 olarak belirlendi. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzı, sermaye artırımı ve ortak pay satışı ile gerçekleşecek.İşte, Koç Metalurji halka arz hisse fiyatı, lot miktarı, talep toplama tarihleri hakkında bilgiler
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SPK tarafından halka arzı onaylanan Koç Metalurji halka arz tarihleri merak ediliyor. Firma halka arzdan gelen fonu ağırlıklı olarak hammadde yatırımıve tedariki için kullanacak. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olan Koç Metalurji A.Ş. toplamda 125 milyon lot dağıtacak. Peki Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji halka arz hisse fiyatı ve lot miktarı nedir, hangi bankalarda var?
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KOÇ METALURJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
KOÇ Metalurji talep toplama tarihleri 9-10 Mayıs tarihlerinde olacak.
KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.
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KOÇ METALURJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 35 Hammadde yatırımı.
Yüzde 10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.
Yüzde 35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.
Yüzde 35 Hammade tedariki ve işletme sermayesi.
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KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?
Koç Metalurji toplamda 125 milyon lot dağıtacak ancak olası lot dağılımı henüz belirlenmedi.
KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın henüz talep toplama tarihleri belirlenmedi. Önce bu tarih belirlenecek daha sonra işlem tarihi kesinleşecek.