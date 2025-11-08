Koç Holding’den 10 Kasım Mesajı: “Seni Sevmeler Cumhuriyeti”

Koç Holding, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için hazırladığı filmiyle bu yıl da Atatürk’e duyulan sevgiyi odağına alan güçlü bir anlatıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü yalnızca hatırlamakla kalmayan; onunla yaşayan, ondan güç alan milyonların ortak duygusunu görünür kılan film, kuşaktan kuşağa taşınan bu büyük sevginin, yalnızca özel günlerde değil, yaşamın her anında hissedildiğini hatırlatıyor.

Topluluk şirketleriyle birlikte 2006’dan bu yana kesintisiz sürdürdüğü 10 Kasım iletişimini, Atatürk’ü anma değil, anlama ve onun değerlerini geleceğe taşıma sorumluluğu olarak gören Koç Holding, bu yılki filminde Atatürk’ün ilkeleriyle yaşayan, değerlerini gündelik hayatının bir parçası haline getiren insanlara odaklanıyor. Film, Atatürk’ün fikirleri ve ideallerinin her gün yeniden anlam bulduğunu, onun iradesinin toplumda aynı güçle varlığını sürdürdüğünü gösteriyor.

REKLAM advertisement1

Filmde kullanılan MFÖ’nün “Gözyaşlarımızı bitti mi sandın” şarkısının yeniden düzenlenmiş versiyonu, hüznü ve umudu birlikte hissettiren bir atmosfer yaratıyor.

BBQ Creative Agency imzası taşıyan filmin yönetmenliğini Abdullah Oğuz üstlenirken, kampanyanın görsel dünyası, önceki yılların sade estetiğini koruyor. Bu yıl “sevgi” temasını daha sıcak, samimi ve insana dokunan bir tonla öne çıkaran film, dijital platformlar, sinema salonları ve televizyonlarda 8–10 Kasım tarihleri arasında izlenebilecek.