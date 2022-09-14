17. İstanbul Bienali’ni 'Sanatla Değiş, Dünyayı Dönüştür' söylemine sahip olan iletişim kampanyasına özel filmi ilk kez yayınlayan Koç Holding, tüm sanatseverleri 17 Eylül-20 Kasım 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Bienal’e davet ediyor.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali’nin 2007 yılından bu yana sponsorluğunu üstlenen Koç Holding,ülkemizde sanat ortamının gelişimine destek olurken, kültür ve sanatın başta gençler olmak üzere herkes için erişilebilir olması hedefini, her yıl daha yüksek noktalara taşıyor. 2007 – 2026 İstanbul Bienali sponsorluğunu, 2036 yılına kadar uzatan Koç Holding, bu yıl Bienal’i “Sanatla Değiş, Dünyayı Dönüştür” söylemine sahip olan filmiyle karşılıyor. Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Güncel Sanat Projeleri ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer ve Koç Holding Kurumsal Marka ve Sponsorluklar Koordinatörü Okyar Tuncel’in katıldığı basın toplantısında, Koç Holding’in 17. İstanbul Bienali iletişim kampanyası kapsamında hazırladığı reklam filmi ilk kez yayınlandı.
Arter Kurucu Direktörü ve Vehbi Koç Vakfı Kültür Sanat Danışmanı Melih Fereli toplantının açılışında yaptığı konuşmada İstanbul Bienali’nin büyük emek ve gayretle kurumsallaşarak bugünlere geldiğini belirtti. Fereli, “Sanata destek verme ihtiyacını çok derinden hissediyoruz. Bu üç kurum bugün dayanışma içerisinde karşınızda yer alıyor ve bu desteğin bir yansıması olarak önemli bir platformu temsil ettiğimize inanıyorum. Hepinizi görmekten son derece mutluyum ve hepinize müteşekkirim” dedi. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise konuşmasında, Koç Holding'in, İstanbul Bienali sponsorluğunu 10 yıl daha uzatarak kültür sanat alanında en uzun süreli sponsorluk desteği veren kurum olduğunu belirtip ekledi: "İlk düzenlenmeye başlandığı 1987 yılından bu yana, soru soran, merak eden, içinde bulunduğumuz dünyanın sorunlarını masaya yatıran ve sanatçıları, izleyicileri kucaklamaya çalışan İstanbul Bienali, Koç Topluluğu’nun giderek büyüyen desteğiyle güvenli ve cesur adımlar atmaya devam edecek.”
İKSV ile iş birliklerini başlattıkları ilk yıllarda 90 binlerde olan Bienal ziyaretçi sayısının her yıl artarak 500 binlere kadar ulaştığını görmekten mutluluk duyduklarını belirten Koç Holding Kurumsal Marka ve Sponsorluklar Koordinatörü Okyar Tuncel, İstanbul Bienali’nin Koç Holding’in kurumsal desteğiyle ücretsiz ziyaret edilebildiğini vurguladı. Okyar Tuncel, “Dün İstanbul Bienali’nin açılışı vesilesiyle düzenlenen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Koç’un duyurmuş olduğu güzel haberi ben de burada tekrarlamak isterim. 2007-2026 yılları arasını kapsayan İstanbul Bienali sponsorluğumuzu 20 yıldan 30 yıla uzatarak 2036 yılına dek sürdürme kararı aldık. Ülkemizin bu en uzun soluklu kültür sanat sponsorluğu ile çağdaş sanatın çok daha geniş kitlelere ulaşacağına, ziyaretçi sayısının daha da ileriye taşınacağına inanıyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Bienalin bu yıl üzerinde durduğu iki önemli kavramın özen ve dayanışma olduğunu belirten Okyar Tuncel, “17. İstanbul Bienali’nin iletişim çalışmaları kapsamında hazırladığımız reklam filmimizde sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücüne dikkat çekiyoruz. Sanatın bireyler üzerinde yarattığı bu etki ile bizlere daha iyiye yönelik ilham sunduğunu ve dünyayı dönüştürecek gücü kendimizde bulmamıza vesile olduğunu anlatmak istedik. Zira, 17. İstanbul Bienali’nde dünyaya sanatın gözünden bakıp umutta birleşebiliriz” ifadelerini kullandı. Koç Holding’in 17. İstanbul Bienali’ne özel hazırladığı iletişim kampanyası “Sanatla Değiş, Dünyayı Dönüştür” derken; kampanyaya özel hazırlanan film Koç Holding sosyal medya kanallarından izlenebiliyor. 17. İstanbul Bienali sergi mekânlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Koç Holding herkesi İstanbul Bienali'ne davet ediyor/koc-holding-herkesi-istanbul-bienali-ne-davet-ediyor-3520426
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!