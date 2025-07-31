Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.743,20 %1,17
        DOLAR 40,5939 %-0,01
        EURO 46,4400 %0,25
        GRAM ALTIN 4.301,30 %0,64
        FAİZ 40,29 %-0,54
        GÜMÜŞ GRAM 47,94 %-1,14
        BITCOIN 117.591,00 %0,38
        GBP/TRY 53,7274 %-0,06
        EUR/USD 1,1427 %0,19
        BRENT 72,53 %-0,97
        ÇEYREK ALTIN 7.032,62 %0,64
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Koç Holding, 2025 yılının ilk yarısında 29.6 milyar dolar gelir elde etti - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding, 2025 yılının ilk yarısında 29.6 milyar dolar gelir elde etti

        Koç Holding, 2025 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 29,6 milyar ABD doları (USD) gelir elde etti. Yılın ilk yarısında yaklaşık 1,8 milyar USD kombine yatırım yapan Koç Holding'in son 5 yıldaki kombine yatırım tutarı ise 15,2 milyar USD'ye ulaştı. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "1926 yılında temelleri atılan Topluluğumuzun önümüzdeki yıl karşılayacağımız ikinci yüzyılına, uzun dönemli stratejik bakış açımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz güçlü yatırımlarla hazırlanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koç Holding'den 29.6 milyar dolar gelir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koç Holding, 2025 yılının ilk yarısında konsolide bazda 29,6 milyar ABD doları (USD) gelir elde ederken, yaklaşık 1,8 milyar USD tutarında kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece Topluluk, son beş yılda kombine bazda toplam 15,2 milyar USD yatırım seviyesine ulaştı.

        Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “1926 yılında temelleri atılan Topluluğumuzun önümüzdeki yıl karşılayacağımız ikinci yüzyılına, uzun vadeli stratejik bakış açımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz güçlü yatırımlarla hazırlanıyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bu zorlu dönemde sağlam likiditemiz, dengeli portföy yapımız ve geniş tedarik zincirimiz sayesinde finansal dayanıklılığımızı koruduk. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında görev yapan 130 bine yakın çalışma arkadaşımızın özverili gayretleriyle başarı çıtamızı daha da yükseltmeye devam ediyoruz” dedi.

        REKLAM

        Koç Topluluğu’ndan Türkiye'nin üretim ve ihracatına güçlü destek

        Koç Topluluğu’nun Türkiye’nin üretim ve ihracatındaki öncü rolüne dikkat çeken Çakıroğlu, “Topluluğumuz, milli gelirin yüzde 7’sini aşan kombine gelirleri ve Türkiye ihracatındaki yüzde 7'nin üzerindeki payıyla ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 155’ten fazla ülkeye yaptığımız ihracatın bir yansıması olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı’ araştırmasında bu yıl da zirvede yer almaktan gurur duyuyoruz. Araştırmanın mal ihracatları kategorisinde Ford Otosan ‘İhracat Şampiyonu’ olurken, Tüpraş 3. sırada ve Arçelik 9. sırada yer aldı. Ayrıca Ford Otosan, Tüpraş ve TürkTraktör kendi sektörlerinde ‘İhracat Lideri’ seçildi. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasında da Tüpraş birinciliğini korurken, Ford Otosan ikinci, Arçelik yedinci sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

        Koç Topluluğu’nda 2025 yılının ikinci çeyreğinde öne çıkan gelişmeleri değerlendiren Çakıroğlu, “Enerji grubu şirketlerimizden Tüpraş; 7 uluslararası bankanın katıldığı, yılın en önemli finansman işlemlerinden biriyle, 5 yıl vadeli 500 milyon USD tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Sürdürülebilirlik bağlantılı bu kredi, Tüpraş’ın Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesindeki hedeflerinde ilerlemesine katkı sağlayacak” dedi. Söz konusu planın önemli odak alanlarından biri olan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) için Tüpraş’ın Türk Hava Yolları ile önemli bir iş birliğine imza attığını hatırlatan Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Tüpraş, bölgenin en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. Yeni iş birliği çerçevesinde Tüpraş tarafından Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üretilerek gelecek yıldan itibaren Türk Hava Yolları’na tedarik edilecek.”

        Levent Çakıroğlu: “Ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlıyoruz.”

        Tofaş'ın, Stellantis Türkiye paylarını devralmasını takiben entegrasyon sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Çakıroğlu, “Koç Topluluğu’nun ve ortağımız Stellantis’in Türkiye’ye duyduğu güveni teyit eden atılımlarla ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

        Tek-Art’ın Göcek’teki yeni marina yatırımına da dikkat çeken Çakıroğlu, “Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. ile Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat arasında; Göcek Village Port Marina, Göcek Exclusive Port Marina ve bu alanlarda bulunan otel varlıklarının devralınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzalandı. Sözleşme uyarınca ödenecek toplam bedel, kapanış düzeltmesine tâbi olmak kaydıyla 160 milyon USD oldu. Rekabet Kurulu ve ilgili Bakanlıklardan alınacak izinleri takiben tamamlanacak işlemle, turizm alanındaki yatırımlarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

        “Sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz.”

        Çakıroğlu, 2050 yılında karbon nötr olma hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, bu alandaki başarılarının uluslararası düzeyde takdir gördüğünü hatırlattı. Bu başarılarını, sürdürülebilirlik alanındaki azim ve sorumluluklarının göstergesi olarak değerlendirdiklerini kaydeden Çakıroğlu, “Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP’nin (Carbon Disclosure Project) Tedarikçi Katılım Değerlendirmesi’nde ‘Global A’ listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. CDP’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında da Koç Holding olarak liderlik kategorisinde derecelendirildik. Diğer yandan dünyanın en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde endüstriyel holding kategorisinde en yüksek %10’luk dilimde yer aldık” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Koç Holding
        #Levent Çakıroğlu
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Habertürk Anasayfa