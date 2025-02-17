Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kobe Bryant'ın kızı Natalia Bryant sevgilisiyle görüntülendi - magazin haberleri

        Kobe Bryant'ın kızı Natalia Bryant sevgilisiyle görüntülendi

        Babası Kobe Bryant ile kız kardeşi Gianna'yı helikopter kazasında kaybettiğinde henüz 17 yaşında olan Natalia, artık 22 yaşında bir genç kadın. NBA efsanesinin en büyük kızı, erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'in efsanevi ismi Kobe Bryant'ın kızı Natalia Bryant, artık çocuk değil.

          22 yaşında genç bir kadın olan Natali Bryant, Sevgililer Günü'nde erkek arkadaşıyla görüntülendi.

        • 2

          Kobe Bryant ile Vanessa Bryant çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Natalia Bryant, Beverly Hills'ye popüler bir İtalyan restoranından erkek arkadaşıyla çıkarken fotoğraflandı.

        • 3

          Keyifli bir sohbet içinde oldukları görülen çift, zaman zaman kahkaha atarken ve birbirleriyle temas ederken objektiflere yansıdı.

        • 4

          Natalia Bryant, babası Kobe Bryant ve kız kardeşi Gianna Bryant'ı helikopter kazasında kaybettiğinde 17 yaşındaydı.

        • 5

          L.A. Lakers takımı yıldızı olan Kobe Bryant, 26 Ocak 2020'de hayata veda ettiğinde 41 yaşındaydı, kızı Gianna ise henüz 13 yaşındaydı.

        • 6

          1999'da bir müzik klibinin çekimi sırasında tanışan Kobe Bryant ile Vanessa Bryant 2001'de evlenmiş ve dört kızları olmuştu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Habertürk Anasayfa