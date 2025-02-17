Kobe Bryant'ın kızı Natalia Bryant sevgilisiyle görüntülendi
Babası Kobe Bryant ile kız kardeşi Gianna'yı helikopter kazasında kaybettiğinde henüz 17 yaşında olan Natalia, artık 22 yaşında bir genç kadın. NBA efsanesinin en büyük kızı, erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'in efsanevi ismi Kobe Bryant'ın kızı Natalia Bryant, artık çocuk değil.
22 yaşında genç bir kadın olan Natali Bryant, Sevgililer Günü'nde erkek arkadaşıyla görüntülendi.
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Kobe Bryant ile Vanessa Bryant çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Natalia Bryant, Beverly Hills'ye popüler bir İtalyan restoranından erkek arkadaşıyla çıkarken fotoğraflandı.
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Keyifli bir sohbet içinde oldukları görülen çift, zaman zaman kahkaha atarken ve birbirleriyle temas ederken objektiflere yansıdı.
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Natalia Bryant, babası Kobe Bryant ve kız kardeşi Gianna Bryant'ı helikopter kazasında kaybettiğinde 17 yaşındaydı.
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L.A. Lakers takımı yıldızı olan Kobe Bryant, 26 Ocak 2020'de hayata veda ettiğinde 41 yaşındaydı, kızı Gianna ise henüz 13 yaşındaydı.
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1999'da bir müzik klibinin çekimi sırasında tanışan Kobe Bryant ile Vanessa Bryant 2001'de evlenmiş ve dört kızları olmuştu.
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