Kobani davasında ara karar

Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekilinin yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hüda Kaya ile avukatı video konferans aracılığıyla katılırken, sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık S.Y, 6-8 Ekim olayları sırasında da Muş'ta ikamet ettiğini, sanık Hüda Kaya'nın o dönem bir grupla parti çalışmaları kapsamında Muş'a geldiğini anlattı.

Olaylar başlamadan birkaç gün önce Kaya'nın basın açıklaması yaptığını aktaran S.Y, "Milletvekilleriyle geldi, kısa süreli bir yürüyüş oldu ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına kadar bir olay yaşamadık. Sonraki günlerde olaylar çıktı ama Kaya'nın oradaki kitleyi provoke edecek bir eylemine şahit olmadım." diye konuştu.

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Söz alan sanık Kaya, tanığın anlattığı dönemde insanları barışa ve huzura davet ettiğini savunarak, "Biz siyaseti barış ve adalet için yaptık. Davada asıl müştekiler, asıl mağdur edilen biziz." ifadelerini kullandı.