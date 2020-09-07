Özellikleri açısından kimyasal bir içerik taşıyan element aynı zamanda demir ve nikel ile benzer bir özellikte taşımaktadır. 1773 yılında İsviçreli bir kimyacı olan Brandth tarafından elde edilen Kobalt okside boyarmadde olarak kullanım alanı bulunmaktadır. Gümüş beyazlığında olan rengi bazı durumlarda birazda maviye çalmaktadır. Katı bir element olmasına rağmen dövülebilir özelliğe sahip olan Kobalt elementi yerkabuğu üzerinde 0.001 oranında bulunur. Bu oran açısından bakıldığı zaman yeryüzünde çok az olarak bulunan bir element olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca arsenik, bakır, mangan, demir, nikel ve çinko gibi birtakım cevherlerden de yan ürün olarak Kobalt elementi elde edilebilmektedir.

Kimya sıralamasında Co şeklinde belirtilen Kobalt elementinin sahip olmuş olduğu atom ağırlığı ise 58.9 gram olarak yer alır. Atom numarası ise 27 olan Kobalt elementi bir geçiş metali olarak adlandırılır. Fiziksel görünümü ise metalik olan elementin oksitlenme sıcaklık derecesi 300 santigrat dereceyi bulan bir sıcaklığa erişince ortaya çıkar. Bu derece bu oranda oksitlenme özelliği taşıyan Kobalt kükürtle birleşir. Bunun sonrasında ise çok güçlü asitlerle çözünür hale gelmektedir Kubat'ın sahip olmuş olduğu başlıca bileşikleri iki değerlikli olarak ortaya çıkar doğada bulunan Kobalt bakımından zengin olan mineraller miktar olarak oldukça az seviyede bulunur. Bu elementin çeşitli bileşenleri bulunmaktadır. Bunlardan protoksit adı verilen bileşik ilk olarak yer almaktadır. Bu bileşik gri bir renge sahip yeşilimsi bir halde bulunur. Protoksit asit dioksit ile eritilmesi suretiyle ortaya yeni bir bileşen çıkmaktadır.

Bu bileşiklerin başlıca olanları Kobalt alüminat, kobalt stannat, kobalt silikat ve kromitit olarak adlandırılır. Kobalt bileşiklerinin ikincisi ise Kobalt iki klorür olarak adlandırılır. Hidroklorik adı verilen asidin Kobalt 2 oksit üzerinde etkilenmesi sonrasında elde edilen bu bileşik Kobalt silis bileşiğinin en önemli özelliklerinden birisi olarak nem çekmesi özelliği taşımasıdır. Bu bileşik bu yüzden nem emici olarak kullanılmış olan silis adı verilen bileşen ortamdaki nem doygunluğunu elde etmek suretiyle bu amaçla kullanıma hazır hale gelir. Bu bileşik normal olarak pembe bir renk iken sonrasında ısıtıldığı zaman maviye dönüşür. Kobalt elementinin üçüncü bileşik olarak adlandırılan kobalt sülfür olarak yer alır. Bu bileşik Kobalt 3 tuzunun kükürtlü yapıdaki olan hidrojenle tepkimesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Kükürtlü filizler ve arsenik kavurma işleminden geçirmek suretiyle Kobalt elde edilebilmektedir.

Bu işlem kobaltı ayrıştırmak için yapılan bir işlemdir. Kireç kullanmak suretiyle özel bir fırında kok yardımı ile indirgenen bu işlem böylelikle yaklaşık olarak içeriğinde % 30 civarında olan Kobalt Demir ve bakır karışımı ile Kobalt alaşımı elde edilmektedir. Elde edilmiş olan bu alaşım asit ile çözülmesi sağlanır. Genelde kobaltın kullanım alanlarına bakıldığı zaman ise öncelikle kesici aletlerin yapımı için kullanılır. Bunun dışında elektromıknatısların yapılmasında, aşınmaya ya da yüksek sıcaklığa dayanıklı olan alaşımlarda, elektrik tesisatlarında, boyaların hazırlanmasında, emaye evyelerin yapımında ve ayrıca korozyona dayanıklı olan kaplamalar için Kobalt elementi kullanılmaktadır. Kobalt 60 adı verilen izotop ile aynı zamanda önemli Gama ışınları kaynakları arasında yer alır.