Koah, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olarak tanımlanır. Koah hastalığını tetikleyen pek çok faktör vardır ancak yoğun sigara tüketimi hastalığın temel nedenlerinden biri larak görülür. Koah hastası olan kişilerin solunumunda zorlanma ve hırıltı gibi belirtiler kendini göstermektedir.

Koah Nedir?

Koah hastalığı kişilerin rahat nefes almasını engelleyen bir akciğer hastalığıdır. Akciğerde meydana gelen bu hastalıkta alınan nefes dışarıya verilemez ve bu da ciğerleri parçalamaya sebebiyet verir. Eğer erken teşhis edilmez ve tedavisine başlanmaz ise koah ilerleyecek kişinin ölümüne dahi sebep olur.

Koah Hastalığı Neden Olur?

Koah hastalığının farklı nedenleri bulunmaktadır. Dünya çapında da yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Eski dönemlerde erkeklerde daha sık rastlanan bu hastalık sigara tüketiminin kadınlar arasında da artış göstermesiyle birlikte kadınlarda da görülmeye başlanmıştır. İşte koah hastalığının nedenleri:

Mesleki dezenformasyondan kaynaklanabilir.

Genetik olarak kişiye miras kalmış olabilir.

Hava kirliliği koah’a sebep olabilir.

Koah Hastalığı Öldürür Mü?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan koah hastalığı, ağır bir şekilde gerçekleşen nefes problemidir. Eğer erken teşhis edilmez ise bu nefes alamama durumu kronik hale geldiğinde kişi nefes alamaz ve ölümle sonuçlanabilir.

Koah Belirtileri

Koah belirtileri kişiler tarafından merak edilir. Ancak akciğer hastalığı olan koah’ın belirtileri açık bir şekilde kendini gösterir. İşte Koah’ın belirtileri :

Nefes almada hırıltılı sesler ortaya çıkar.

Nefes alma sorunları ortaya çıkabilir.

Balgam üretimi artar.

Kişi zor nefes aldığı için çabuk yorulur ve hareket etmede zorlanır. Kişi kendini yorgun ve halsiz hisseder.

Göğüs bölgesinde sıkışma meydana gelir.

Kronik öksürük meydana gelir.

Koah Tedavisi

Koah hastalığının iyileştirmeye yönelik bir tedavisi henüz bulunmamaktadır. Bu yüzden uygulanan tedaviler hastalığın daha fazla ilerlemesini engellemeye ve yaşam kalitesini yükseltmeye yöneliktir. Bu yüzden koah tespiti yapılan kişilerin sigara tüketimini sonlandırması gerekmektedir. Bunun yanı sıra hava kirliliği yüksek olan yerleşim alanlarından uzaklaşması önerilir. Eğer koah ilerlemiş bir seviyede ise kişi nefes alma durumunda oldukça zorlanır. Bu zorlanmanın sonucunda da kişilere oksijen tedavisi uygulanmalıdır. Oksijen tedavisi genel olarak son evrede olan kişilerde uygulanır. Bu kişiler rahat nefes alamadıkları için diğer yaşam fonksiyonlarında da sorunlar yaşamaya başlar. Özellikle hareket kabiliyeti kısıtlanan kişiler oksijen tedavisi ile daha uzun süreli hareket edebilir.

Koah Hastalığı Kimlerde Görülür?

Koah dünyada en fazla görülen hastalıklardan biri olarak bilinmektedir. Ancak halk arasında yeterli bilginin olmadığı bir hastalıktır. Koah genellikle 40 yaş ve üzeri kişilerde görülür. Önceden görülme sıklığı erkeklerde fazlayken sigaranın kadınlar arasında da tüketiminin artmasıyla hem kadınlarda hem de erkeklerde görülmeye başlanmıştır.

Koah Hastalığı Bulaşıcı Mı?

Koah ile ilgili doğru bilinen pek çok kanı vardır. Bunlardan biri de koah’ın bulaşıcı olup olmadığıdır. Ancak koah bulaşıcı bir hastalık değildir. Koah’ın sebebi bir mikrop, bakteri ya da enfeksiyon olmadığı için başka birine bulaştırması ifadeler doğru değildir. Koah hava kirliliği, metal ve tekstil işlerinde çalışan kişilerdeki mesleki dezenformasyondan ve yaşa bağlı olarak gerçekleştiği gibi genel olarak aşırı sigara tüketiminden meydana gelen bir akciğer hastalığıdır.