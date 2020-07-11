KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paradır.

Kredili mevduat hesabı (KMH) vadesiz mevduat hesabınıza tanımlanmış, acil nakit ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz bir kredi türüdür. Mevduat hesabınıza tanımlanmış olması nedeniyle ATM kartınız ile 7/24 bankamatiklerden çekebileceğiniz bir çeşit hızlı kredidir.

Bankaların faiz oranları farklılık gösterse de ortalama olarak %1.00 ile %2.00 arasında KMH aylık faizi uygulanmaktadır. KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paradır. Dilediğiniz zaman kullanma imkanına sahip olursunuz. Kullanmadığınız takdirde herhangi bir masrafı ya da faizi söz konusu değildir.

Kredinin değerlendirme süreçlerinin aksine daha önceden hesabınıza tanımlanmış bir limit olması nedeniyle ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.

Kredi çekme gibi şubeden işlem yapmanızı gerektiren bir işlem olmadığı için mesai saatleri dışında da ulaşabileceğiniz bir kredidir.

Nakit çekim dışında hesabınızda nakit para olmaması durumunda, otomatik ödeme talimatı vermiş olduğunuz faturalarınızın, kredi kartı ödemelerinizin, düzenli eft/havale talimatlarınızın, kira ödemelerinizin gerçekleşmesini sağlayan bir hesaptır.