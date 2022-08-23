'Klondike'ye Saraybosna'da ödül

Maryna Er Gorbach’ın yönettiği, Mehmet Bahadır Er’in ortak yapımcılığını üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı 'Klondike' filmi, Saraybosna Film Festivali ve Santiago Uluslararası Film Festivali tarafından ödüle layık görüldü.





“Klondike”, bu yıl 12-19 Ağustos tarihleri arasında 28’incisi gerçekleştirilen Saraybosna Film Festivali (SFF) kapsamında “En İyi Yönetmen” ödülünün sahibi oldu. “Saraybosna’nın Kalbi” olarak adlandırılan ödüller, başkent Saraybosna’daki Ulusal Tiyatro binasında verilirken; Ukrayna Devlet Film Ajansı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hazırlanan “Klondike” filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach, dünya prömiyerinin yapıldığı Sundance Film Festivali’nde aldığı “En İyi Yönetmen Ödülü”ne bir yenisini ekledi.

“Klondike” filmine Şili’den İki Ödül!

Ukrayna-Türkiye ortak yapımı “Klondike” filmine iki ödül de 14-21 Ağustos tarihleri arasında Şili’de gerçekleştirilen Santiago Uluslararası Film Festivali (SANFIC) tarafından verildi. Şili ve Güney Amerika’nın en prestijli film festivallerinden kabul edilen ve bu yıl 18’incisi düzenlenen SANFIC, Uluslararası Yarışma’da “En İyi Film” ödülünün yanı sıra bağımsız jüri SIGNIS tarafından verilen “En İyi Film” ödülüne de bu yıl “Klondike” filmini layık gördü.

SIGNIS Uluslararası Yarışma jürisi; SIGNIS Şili Başkanı Juan Pablo Donoso, SIGNIS Şili Sekreteri Jackie P. Olivo ve SIGNIS ALC Başkan Yardımcısı Alejandro Caro “Klondike” filmine dair şunları söyledi: “Ukrayna’daki savaş kadar sıcak bir drama oynamanın yanı sıra mükemmel sanatsal performansı ve kadınların bu kadar acımasız bir şekilde kahramanca tutumunu vurgulaması nedeniyle bu ödülü veriyoruz. SIGNIS Şili jürisi insan onurunu, adaleti ve uzlaşmayı teşvik etme arzusuyla SANFIC18 Uluslararası Yarışması’nda ‘Klondike’ adlı uzun metrajlı filmi ödüllendirmeye karar verdi. Ukraynalı film yapımcısı Maryna Er Gorbach tarafından yazılıp yönetildi. Bize böylesine açıklayıcı ve etkileyici bir eser verdiği için kendisine hayranlığımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

“Klondike”, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Irka (İrka)’nın, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyişini konu alıyor. Ira ve ailesinin, 17 Temmuz 2014 günü kendilerini uluslararası bir uçak felaketinin merkezinde bulmalarıyla başlayan olayların anlatıldığı Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı filmde, çekildiği dönemde ayak sesleri gelen bir savaşın kasvetli tasviri titiz şekilde işleniyor