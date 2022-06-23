Almanya'da ödül aldı

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Ukrayna-Türkiye ortak yapımı 'Klondike', 21'inci Alman Filmleri Barış Ödülü - Köprü’de 'Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu

HABERTURK.COM

Maryna Er Gorbach’ın yönettiği 'Klondike', 21'inci Alman Filmleri Barış Ödülü - Köprü’de 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Savaşın etkilerini en insani halleriyle anlatan 'Klondike'nin jüri özel ödülünü almasını değerlendiren festival jürisi; baskıcı ve hüküm süren bir yıkım makinesinin yarattığı cehennemin ortasında bir aile dramını hassas şekilde işlemesi ve şiirsel görüntülere yer veren yönetmenlik başarısından dolayı bu filmi ödüle layık bulduklarını açıkladı. Festival jürisi ayrıca Maryna Er Gorbach’ın, evrensel değere sahip olağanüstü bir film yarattığının altını çizerek, “Film bizi felakete giden umutsuz, hüzünlü ve kaçınılmaz yola, savaşın vahşileşmesine ve ıssızlığına götürüyor. İnsanların insanlıktan çıktığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.