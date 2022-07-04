'Klondike'a Almanya'dan ödül

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach’ın üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı “Klondike” filmi, Almanya’nın önemli kültür ödüllerinden olan BZ Kültür Ödülü’nün sahibi oldu.
Ukrayna-Türkiye ortak yapımı olan “Klondike” filmi, aldığı ödüllere bir yenisini ekleyerek, Almanya’da yayımlanan BZ gazetesi tarafından düzenlenen BZ Kültür Ödülü’ne layık bulundu. “Klondike” filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach, 26 Haziran Pazar günü, Kino International’da gerçekleşen ödül töreninde Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey’in takdimiyle ödülünü aldı. Ayrıca törene Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk ve dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı boksör Klitschko katıldı.
“Harika Bir Güncelliğe Sahip, Heyecan Verici Bir Başyapıt”
“Klondike” filmine ödülünü takdim eden Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, böyle bir film çekmenin zorluğuna vurgu yaparak, “Sadece 2014’te Donbas’taki Rus ayrılıkçıların sürekli saldırılarına değil, aynı zamanda geleceğe yönelik de aile içi tartışmalara katlanmak zorunda kalan hamile bir kadının hikâyesi anlatılıyor ve bu film, buna kimseyi kayıtsız bırakmıyor. Harika bir güncelliğe sahip, heyecan verici bir başyapıt. Savaşın şiddeti, rahatsız edici bir tarafsızlıkla tasvir ediliyor" ifadelerini kullandı.
“Klondike” filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach ödül töreninde yaptığı konuşmada, Ukrayna’da sanat ve siyasetin aynı değerler için savaşmasının zamanının geldiğini ifade ederken; törene katılan Ukraynalı boksör Vladimir Klitschko, savaşın devam ettiği ve kültürüyle yok edilmek istenen insanların olduğu bir dönemde, böylesi filmlerin uluslararası alanda gösterilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
“Klondike”, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Irka (İrka)’nın, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyişini konu alıyor. Ira ve ailesinin, 17 Temmuz 2014 günü kendilerini uluslararası bir uçak felaketinin merkezinde bulmalarıyla başlayan olayların anlatıldığı Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı filmde, çekildiği dönemde ayak sesleri gelen bir savaşın kasvetli tasviri titiz şekilde işleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!