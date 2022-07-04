'Klondike'a Almanya'dan ödül

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach’ın üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı “Klondike” filmi, Almanya’nın önemli kültür ödüllerinden olan BZ Kültür Ödülü’nün sahibi oldu.



Ukrayna-Türkiye ortak yapımı olan “Klondike” filmi, aldığı ödüllere bir yenisini ekleyerek, Almanya’da yayımlanan BZ gazetesi tarafından düzenlenen BZ Kültür Ödülü’ne layık bulundu. “Klondike” filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach, 26 Haziran Pazar günü, Kino International’da gerçekleşen ödül töreninde Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey’in takdimiyle ödülünü aldı. Ayrıca törene Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk ve dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı boksör Klitschko katıldı.

“Harika Bir Güncelliğe Sahip, Heyecan Verici Bir Başyapıt”



“Klondike” filmine ödülünü takdim eden Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, böyle bir film çekmenin zorluğuna vurgu yaparak, “Sadece 2014’te Donbas’taki Rus ayrılıkçıların sürekli saldırılarına değil, aynı zamanda geleceğe yönelik de aile içi tartışmalara katlanmak zorunda kalan hamile bir kadının hikâyesi anlatılıyor ve bu film, buna kimseyi kayıtsız bırakmıyor. Harika bir güncelliğe sahip, heyecan verici bir başyapıt. Savaşın şiddeti, rahatsız edici bir tarafsızlıkla tasvir ediliyor" ifadelerini kullandı.

“Klondike” filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach ödül töreninde yaptığı konuşmada, Ukrayna’da sanat ve siyasetin aynı değerler için savaşmasının zamanının geldiğini ifade ederken; törene katılan Ukraynalı boksör Vladimir Klitschko, savaşın devam ettiği ve kültürüyle yok edilmek istenen insanların olduğu bir dönemde, böylesi filmlerin uluslararası alanda gösterilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Klondike”, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Irka (İrka)’nın, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyişini konu alıyor. Ira ve ailesinin, 17 Temmuz 2014 günü kendilerini uluslararası bir uçak felaketinin merkezinde bulmalarıyla başlayan olayların anlatıldığı Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı filmde, çekildiği dönemde ayak sesleri gelen bir savaşın kasvetli tasviri titiz şekilde işleniyor.