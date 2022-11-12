Yazarın kendi duygularını ve sırlarını söylemekten kaçındığı, konuların gerek hayata uygun olduğu bir sanat akımı olan Klasisizm özellikleri nelerdir? Klasisizm akımının Türk edebiyatını fazla etkilememesinin nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Klasisizm Nedir?
Rönesans’ın ilanıyla birlikte Avrupa’da günlük yaşamda, sanatta ve kültür alanında önemli gelişmeler yaşanmış; kilisenin dinî baskısı, sanatın ve sanatçıların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Yaşanan iç kargaşalar, 17. yüzyıl Fransa’sında yerini dinginliğe bırakır. Kilise ve derebeyliklerin direnişi iyiden iyiye kırılır. Soylu tabaka da saraya bağlanmayı kabul eder. Böylece siyasi alanda bir düzen, kurallara bağlılık oluşur. Bu düzen, edebiyat alanında da kendini gösterir ve Klasisizm akımı Fransa’da ortaya çıkar.
Yaşanan bu gelişmelerin neticesinde, 17. yüzyılın ikinci döneminde Fransa’da ortaya çıkan ve temelini akıl ve sağduyunun oluşturduğu Klasisizm akımı; konusunu eski Yunan - Roma uygarlığından ve mitolojiden alan bir sanat akımıdır. Klasisizm’de, Eski Yunan’da görülen insan tipi tekrar ele alınmıştır ancak bu insan; fiziğiyle, çevresiyle değil ruhsal özellikleriyle anlatılmıştır. Bu özelliğiyle Klasisizm’de görülen insan, sıradan bir insan değildir; aksine eğitim görmüş soylu bir insandır.
Tüm bunlara ek olarak Klasisizm’de yazar olayları anlatırken kendini gizler, kendi duygularını, zaaflarını, tutkularını, sırlarını söylemekten kaçınır. Çünkü yazara göre eser yazarın iç dökme yeri değildir.
Peki, Klasisizm akımının kurucusu kimdir? “Aklı seviniz, yapıtlarınız değerini akıldan alsın.” sözüyle klasisizmin felsefesini ortaya koymuş olan Nicolas Boileau-Despreaux, Klasisizm akımının kurucusu olarak kabul edilmektedir.
Klasisizm Özellikleri
- Klasisizm akımında akıl ve sağduyu en önemli ölçüttür.
- Hayaller ve duygusallık akıl yolu ile denetim altına alınır. Aklın denetiminden geçmeyen hiçbir duygu eserde yer alamaz.
- Sanatçının görevi, tabiatı akla uygun bir biçimde taklit etmektir. Tabiatı taklit etmek, insanın değişmeyen, akıl ve irade gibi temel öğelerini anlatmaktır.
- Klasisizm’de konu önemli değildir. Önemli olan konunun işleniş biçimi ve anlatımdır. Bu yüzden, anlatımda mükemmellik amaçlanır.
- Anlatımda sokak dili değil, seçkin çevrelerin dili yalın bir biçimde kullanılmıştır.
- Az sözle çok şey anlatmak hedeflenmiştir.
- Sanatta sıkı kuralların bulunması ve bunlara uyulması gerektiğine inanan klasikler, üç birlik adı verilen yer-zaman-olay kuralının doğmasına neden olmuşlardır.
- Kahramanlarını hep soylu tabakadan seçen klasikler, eserlerinde kaba ve çirkin sözlere de yer vermezler.
- Klasisizmde genellikle din dışı konulara ilgi duyulmuştur.
- Klasik sanatçılar, konularını çoğunlukla tarihten, hatta mitolojiden seçerler. Çünkü Yunan ve Latin edebiyatının etkisindedirler.
- İnsanların her zaman, her yerde, her toplumda aynı duygu ve düşüncede oldukları kabul edilir. Onun için klasik sanatçılar eserlerinde değişmez tipler yaratırlar.
- Klasisizm akımında, Tiyatro ve şiir önem kazanmış; roman ise ikinci plana itilmiştir.
Klasisizm Temsilcileri
Akıl, sağduyu ve insan kavramlarına önem veren Klasisizm temsilcileri şu şekilde sıralanabilir:
- François de Malherbe
- Pierre Conhielle
- Jean de La Fontaine
- John Milton
- Moliere
- Blaise Pascal
- Jacques-Benigne Bossuet
- Jean Racine
Klasisizm Akımının Türk Edebiyatını Fazla Etkilememesinin Nedenleri
- Türk edebiyatının Batı’ya açıldığı dönemde, Batı’da Klasisizm akımının tamamlanmış olması.
- Klasisizm akımının, Yunan ve Roma kaynaklarına dayanıyor olmasının Osmanlı kültürüne ters gelmiş olması ve bu sebeple Batı’daki eserlerin yeterince Türkçeye çevrilmemiş olması.
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