Yazarın kendi duygularını ve sırlarını söylemekten kaçındığı, konuların gerek hayata uygun olduğu bir sanat akımı olan Klasisizm özellikleri nelerdir? Klasisizm akımının Türk edebiyatını fazla etkilememesinin nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Klasisizm Nedir?

Rönesans’ın ilanıyla birlikte Avrupa’da günlük yaşamda, sanatta ve kültür alanında önemli gelişmeler yaşanmış; kilisenin dinî baskısı, sanatın ve sanatçıların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Yaşanan iç kargaşalar, 17. yüzyıl Fransa’sında yerini dinginliğe bırakır. Kilise ve derebeyliklerin direnişi iyiden iyiye kırılır. Soylu tabaka da saraya bağlanmayı kabul eder. Böylece siyasi alanda bir düzen, kurallara bağlılık oluşur. Bu düzen, edebiyat alanında da kendini gösterir ve Klasisizm akımı Fransa’da ortaya çıkar.

Yaşanan bu gelişmelerin neticesinde, 17. yüzyılın ikinci döneminde Fransa’da ortaya çıkan ve temelini akıl ve sağduyunun oluşturduğu Klasisizm akımı; konusunu eski Yunan - Roma uygarlığından ve mitolojiden alan bir sanat akımıdır. Klasisizm’de, Eski Yunan’da görülen insan tipi tekrar ele alınmıştır ancak bu insan; fiziğiyle, çevresiyle değil ruhsal özellikleriyle anlatılmıştır. Bu özelliğiyle Klasisizm’de görülen insan, sıradan bir insan değildir; aksine eğitim görmüş soylu bir insandır.

Tüm bunlara ek olarak Klasisizm’de yazar olayları anlatırken kendini gizler, kendi duygularını, zaaflarını, tutkularını, sırlarını söylemekten kaçınır. Çünkü yazara göre eser yazarın iç dökme yeri değildir.

Peki, Klasisizm akımının kurucusu kimdir? “Aklı seviniz, yapıtlarınız değerini akıldan alsın.” sözüyle klasisizmin felsefesini ortaya koymuş olan Nicolas Boileau-Despreaux, Klasisizm akımının kurucusu olarak kabul edilmektedir.

