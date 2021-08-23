'Geride kimseyi bırakma' 0:00 / 0:00

'Anka' adlı sinema filmi klasik yarış otomobillerinin resmi geçidine sahne olacak. Yarışmak kadar dostların ve ailenin de önemli olduğunu vurgulayan MGX Film yapımı filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Ozan Akbaba

HABERTURK.COM

Gelmiş geçmiş en klasik yarış otomobilleri resmi geçit halinde 'Anka' adlı sinema filminde gözler önüne serilecek. Müşvik Guluzade'nin MGX Film yapımcılığında çekilen filmin senaryosunu aynı zamanda Ozan Akbaba yazdı.

Ozan Akbaba'nın aynı zamanda filmin başrol oyunculuğunu ve proje tasarımını yaptığı 'Anka'da diğer başrolleri Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın, Uğur Uzunel paylaşıyor.

Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği 'Anka'da kullanılan klasik yarış otomobillerini özel sürüş eğitimi almış oyuncu kadrosu tarafından kullanılıyor. Sıfırı tüketmiş bir adamın arabalara olan tutkusu ile küllerinden doğmasını anlatan film, "Gittiğin her yere seni zafere taşıyan insanlarla gidersin. Herkesi geç, geride kimseyi bırakma..." mesajıyla yarışmak kadar dostların ve ailenin de önemli olduğunu vurguluyor.