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        Haberler Gündem KKTC'deki okulda başörtü engeline tepki

        KKTC'de başörtülü öğrencinin okula alınmamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

        KKTC'de İren Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliktepki gösterdi. Çelik, "Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 19:24 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:24
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        KKTC'deki okulda başörtü engeline tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:

        KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC’ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz.

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        #Ömer Çelik
        #KKTC başörtüsü
        #haberler
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