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KKTC'de Geçitkale Havaalanı'nın kullanım hakkı askere devrediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına devrediliyor. KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye ile protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendirdi

Giriş: 17.01.2023 - 03:09 | Güncelleme: ABONE OL
KKTC'de Geçitkale Havaalanı'nın kullanım hakkı askere devrediliyor
KKTC'de Geçitkale Havaalanı'nın kullanımı askere devrediliyor
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AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin Türkiye ile protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendirdi.

AA'nın haberine göre; Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı için KKTC ile Türkiye arasında protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme amacı ile iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek maksadı ile hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında Geçitkale Havaalanı’nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin protokolün imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına yetki verilmesine karar verdi."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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