Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek | Dış Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 13 Kasım'da Türkiye'ye ziyarette bulunacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 20:53 Güncelleme: 10.11.2025 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 13 Kasım 2025'te Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Habertürk Anasayfa