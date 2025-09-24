Habertürk
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar 2025 seçim bildirgesini açıkladı

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar 2025 seçim bildirgesini açıkladı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için adayların propaganda süreci başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak gireceği cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için bildirgesini açıklayarak kampanyasını tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 01:19 Güncelleme: 24.09.2025 - 01:22
        KKTC Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla başlayan cumhurbaşkanı seçimi propaganda süreci, seçim yasakları nedeniyle 18 Ekim saat 18.00'de son bulacak.

        Propaganda sürecinde adaylar el ilanları ve duvarlara astıkları afişlerde, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC bayrakları kullanamayacak ve dini ibarelere yer veremeyecek.

        YSK'nın açıklamasına göre, adaylar ve siyasi partilere miting için alan gösterilecek ve bu alanlar dışında toplantı, gösteri ve diğer siyasi aktiviteler yapılamayacak.

        ADAYLARIN OY PUSULASINDAKİ SIRALAMASI BELLİ OLDU

        AA'nın haberine göre; KKTC'deki 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yarışacak 8 adayın oy pusulasındaki sıralaması kura ile belirlendi.

        YSK’da yapılan kura çekimine göre, adayların oy pusulasındaki sıralanış ve BRT’de yapacakları propaganda konuşmaları yayın sırası şu şekilde olacak:

        "1-Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), 2- Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3-Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 4-Ahmet Boran (Bağımsız), 5- Mehmet Hasgüler (Bağımsız), 6- İbrahim Yazıcı (Bağımsız), 7-Hüseyin Gürlek (Bağımsız), 8-Ersin Tatar (Bağımsız)"

        Öte yandan YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, 29 Eylül’de sandık seçmen listeleri tamamlanacak. Seçimle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü olarak 4 Ekim belirlenirken, 16 Ekim’de ise seçmen kartlarının dağıtımı son bulacak.

        KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR 2025 SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak gireceği cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için bildirgesini açıklayarak kampanyasını tanıttı.

        Tatar'ın "Vizyon: Atak Diplomasi" adlı kampanyasının tanıtımı, başkent Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

        Tanıtım programına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra milletvekilleri ve partililer katıldı.

        Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tanıtım programında, KKTC ve Türkiye'den folklor ekiplerinin gösterileri yer alırken, sanatçı Yavuz Bingöl de sevilen parçalarını seslendirdi.

        Programda daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim'de 1. turu yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için "Vizyon: Atak Diplomasi" adlı kampanyasını tanıtarak, seçim bildirgesini anlattı.

        Tatar, 5 yıl içinde KKTC'nin kalkınma hamlesinin hızlanacağını ve halkın refah seviyesinin artacağını söyleyerek, "Şimdi geleceğe bakma zamanı." dedi.

        Ülkesi için bundan sonraki sürecin müzakereden diplomasiye geçiş olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Müzakereden diplomasiye geçiş, yarım asrı aşan başarısızlık dolu tüketilmiş federasyon dönemini kapatmak demektir. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının iradesini dünyaya taşıyarak yeni bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu dönemin adı 'Atak Diplomasi'dir. Atak Diplomasi, her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının iradesini ciddiyetle dikkate alan bir anlayıştır. Başkalarının belirlediği dikte edilmiş sınırlara sıkışmadan, kendi yolunu açan, stratejik çıkarlarını merkeze koyan bir vizyonun açılımıdır."

        Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Ekim'den sonraki dönemde sağlık, eğitim, enerji, ulaşım, teknoloji, ekonomi, turizm, tarım, kültür ve sanat ile Kapalı Maraş konusunda yapmak istediği 2. açılım konularındaki proje ve çalışmalarını aktararak, "Birlikte başardık ve hep birlikte daha fazlasını başaracağız." ifadesini kullandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #KKTC
        #Son dakika haberler
        #Ersin Tatar
        #KKTC cumhurbaşkanı seçimi
        Yazı Boyutu
