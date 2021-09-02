Aşı kartı olmayanlar o ülkeye giremeyecek!

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC), Covid-19'a aşı kartı uygulamasına geçiş kararı geldi. KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamada, artan Covid-19 vakaları nedeniyle devreye sokulan aşı kartı uygulamasının ardından KKTC'ye girmek isteyenlerin, ''AdaPass" adlı aşı sistemine kayıtlı olmalarının zorlu olduğu kaydedildi. Üst Komite, AdaPass sistemine kayıtlı olmayan 18 yaş üstü kişilerin ise adaya giremeyeceğini bildirdi.
Alınan yeni kararlar doğrultusunda, 6 Eylül'den itibaren hava, deniz, kara sınır kapılarını kullanarak KKTC'ye giriş yapacak kişilerin, ülkeye giriş kriterleri göz önünde bulundurularak yolculuk öncesi "adapass.gov.ct.tr" internet adresinden yolcu formunu doldurmak ve sisteme kayıtlı olmak zorunda olacak. İnternet sitesindeki formu dolduran kişiler ise, alacakları "QR kod" ile adaya giriş yapabilecek.
Ayrıca KKTC'ye giriş sırasında gerekli evraklara da değinen Üst Komite, "Siteye giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, “HEALTHPASS” ve diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar, KKTC'ye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir" ifadelerini kaydetti.
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