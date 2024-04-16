KKM'de 6.5 ayın en yavaş düşüşü

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BDDK 5 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 274 milyar 260 milyon lira oldu.

5 Nisan haftasında KKM hesaplarında 2 milyar 260 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 29 Eylül 2023'ten bu yana en yavaş haftalık düşüş kaydedildi.

Düşüş ivmesi yavaşlasa da KKM'deki aralıksız düşüş ise 33. haftasına girdi.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 5.04.2024 2.274.262 -2.260 29.03.2024 2.276.522 -11.803 22.03.2024 2.288.325 -7.246 15.03.2024 2.295.571 -8.115 8.03.2024 2.303.686 -7.350 1.03.2024 2.311.036 -12.824 23.02.2024 2.323.860 -19.316 16.02.2024 2.343.176 -24.546 9.02.2024 2.367.722 -14.766 2.02.2024 2.382.488 -76.057 26.01.2024 2.458.545 -44.064 19.01.2024 2.502.609 -26.345 12.01.2024 2.528.954 -47.503 5.01.2024 2.576.457 -49.896 29.12.2023 2.626.353 -25.478 22.12.2023 2.651.831 -30.410 15.12.2023 2.682.241 -18.699 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.342 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.879 3.11.2023 2.921.667 -86.219 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.174 -85.512 13.10.2023 3.155.686 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.325 -20.327 25.08.2023 3.368.652 -39.296