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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 6.5 ayın en yavaş düşüşü - Para Haberleri

        KKM'de 6.5 ayın en yavaş düşüşü

        5 Nisan haftasında KKM hesaplarında 2.3 milyar lira ile son 6.5 ayın en yavaş haftalık düşüşü yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:17
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        KKM'de 6.5 ayın en yavaş düşüşü
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        BDDK 5 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 274 milyar 260 milyon lira oldu.

        5 Nisan haftasında KKM hesaplarında 2 milyar 260 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 29 Eylül 2023'ten bu yana en yavaş haftalık düşüş kaydedildi.

        Düşüş ivmesi yavaşlasa da KKM'deki aralıksız düşüş ise 33. haftasına girdi.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        5.04.2024 2.274.262 -2.260
        29.03.2024 2.276.522 -11.803
        22.03.2024 2.288.325 -7.246
        15.03.2024 2.295.571 -8.115
        8.03.2024 2.303.686 -7.350
        1.03.2024 2.311.036 -12.824
        23.02.2024 2.323.860 -19.316
        16.02.2024 2.343.176 -24.546
        9.02.2024 2.367.722 -14.766
        2.02.2024 2.382.488 -76.057
        26.01.2024 2.458.545 -44.064
        19.01.2024 2.502.609 -26.345
        12.01.2024 2.528.954 -47.503
        5.01.2024 2.576.457 -49.896
        29.12.2023 2.626.353 -25.478
        22.12.2023 2.651.831 -30.410
        15.12.2023 2.682.241 -18.699
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.342 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.879
        3.11.2023 2.921.667 -86.219
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.174 -85.512
        13.10.2023 3.155.686 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.325 -20.327
        25.08.2023 3.368.652 -39.296
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