KKM'de 6.5 ayın en yavaş düşüşü
5 Nisan haftasında KKM hesaplarında 2.3 milyar lira ile son 6.5 ayın en yavaş haftalık düşüşü yaşandı
BDDK 5 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 274 milyar 260 milyon lira oldu.
5 Nisan haftasında KKM hesaplarında 2 milyar 260 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 29 Eylül 2023'ten bu yana en yavaş haftalık düşüş kaydedildi.
Düşüş ivmesi yavaşlasa da KKM'deki aralıksız düşüş ise 33. haftasına girdi.