İran Cumhurbaşkanı Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor

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İran-İsrail gerilimi devam ederken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın çıkarlarına aykırı bir eyleme yanıt vereceklerini açıkladı.

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına İran'dan 13 Nisan gecesi yanıt geldi. İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından bugün konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi sert açıklamalarda bulundu.

Reisi, "İran'ın çıkarlarına karşı en küçük eyleme çok ağır ve acı verici şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasında bulundu.

İSRAİL'DE SAVAŞ KABİNESİ YENİDEN TOPLANIYOR Diğer yandan, İsrail savaş kabinesi İran'ın saldırısına nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere yeniden toplanacak. İsrailli bir yetkili, İsrail savaş kabinesinin İran'ın hafta sonu saldırısına verilecek tepkiyi görüşmek üzere Salı günü toplanacağını söyledi. Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında! Haberi Görüntüle REKLAM Reuters, yetkilinin toplantı için herhangi bir zaman belirlenmediğini söylediğini bildirdi.

İRAN VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıya yanıt vereceği mesajını vermişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi. Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını ifade etti.