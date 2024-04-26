Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.915,62 %2,05
        DOLAR 32,4709 %-0,20
        EURO 34,7344 %-0,68
        GRAM ALTIN 2.435,05 %-0,05
        FAİZ 44,70 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 28,35 %-1,15
        BITCOIN 63.538,00 %-1,94
        GBP/TRY 40,5296 %-0,69
        EUR/USD 1,0688 %-0,39
        BRENT 89,48 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 3.981,47 %-0,04
        Haberler Ekonomi Para KKM'de 4 milyar liralık düşüş - Para Haberleri

        KKM'de 4 milyar liralık düşüş

        19 Nisan haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 4 milyar liralık düşüş yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM'de 4 milyar liralık düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        BDDK 19 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 266 milyar 121 milyon lira oldu.

        19 Nisan haftasında KKM hesaplarında 4 milyar lira düşüş yaşandı.

        Böylece düşüş ivmesi yavaşlasa da KKM'deki aralıksız düşüş ise 35. haftasına girdi.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        19.04.2024 2.266.121 -4.000
        9.04.2024 2.270.121 -4.141
        5.04.2024 2.274.262 -2.260
        29.03.2024 2.276.522 -11.803
        22.03.2024 2.288.325 -7.246
        15.03.2024 2.295.571 -8.115
        8.03.2024 2.303.686 -7.350
        1.03.2024 2.311.036 -12.824
        23.02.2024 2.323.860 -19.316
        16.02.2024 2.343.176 -24.546
        9.02.2024 2.367.722 -14.766
        2.02.2024 2.382.488 -76.057
        26.01.2024 2.458.545 -44.064
        19.01.2024 2.502.609 -26.345
        12.01.2024 2.528.954 -47.503
        5.01.2024 2.576.457 -49.896
        29.12.2023 2.626.353 -25.478
        22.12.2023 2.651.831 -30.410
        15.12.2023 2.682.241 -18.699
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.342 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.879
        3.11.2023 2.921.667 -86.219
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.174 -85.512
        13.10.2023 3.155.686 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.325 -20.327
        25.08.2023 3.368.652 -39.296
        18.08.2023 3.407.948 50.240

        KKM'de zirve 18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar lirayla görülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        Habertürk Anasayfa