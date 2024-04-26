KKM'de 4 milyar liralık düşüş

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BDDK 19 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 266 milyar 121 milyon lira oldu.

19 Nisan haftasında KKM hesaplarında 4 milyar lira düşüş yaşandı.

Böylece düşüş ivmesi yavaşlasa da KKM'deki aralıksız düşüş ise 35. haftasına girdi.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 19.04.2024 2.266.121 -4.000 9.04.2024 2.270.121 -4.141 5.04.2024 2.274.262 -2.260 29.03.2024 2.276.522 -11.803 22.03.2024 2.288.325 -7.246 15.03.2024 2.295.571 -8.115 8.03.2024 2.303.686 -7.350 1.03.2024 2.311.036 -12.824 23.02.2024 2.323.860 -19.316 16.02.2024 2.343.176 -24.546 9.02.2024 2.367.722 -14.766 2.02.2024 2.382.488 -76.057 26.01.2024 2.458.545 -44.064 19.01.2024 2.502.609 -26.345 12.01.2024 2.528.954 -47.503 5.01.2024 2.576.457 -49.896 29.12.2023 2.626.353 -25.478 22.12.2023 2.651.831 -30.410 15.12.2023 2.682.241 -18.699 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.342 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.879 3.11.2023 2.921.667 -86.219 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.174 -85.512 13.10.2023 3.155.686 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.325 -20.327 25.08.2023 3.368.652 -39.296 18.08.2023 3.407.948 50.240

KKM'de zirve 18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar lirayla görülmüştü.