KKM 1.5 trilyon lirayı aştı

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BDDK 24 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 551 milyar 825 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

KKM'de 1 haftada 51 milyar 973 milyon liralık artış yaşanırken, 7 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 7 haftada KKM hesaplarındaki artış 181 milyar 816 milyon lira oldu.

24 Şubat haftasında bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 57 milyar 334 milyon lira artarak 9 trilyon 436 milyar 198 milyon liraya ulaştı.

Sektörün kredi hacmi ise söz konusu haftada 93 milyar 451 milyon liralık artışla 8 trilyon 1 milyar 643 milyon liraya çıktı.

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