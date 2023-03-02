Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

KKM 1.5 trilyon lirayı aştı

KKM hesaplarındaki toplam para 24 şubat haftasında 51.9 milyar lira artarak 1 trilyon 551 milyar liraya ulaştı. Son 7 haftada KKM'deki artış 181.8 milyar lirayı buldu

Giriş: 02.03.2023 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL
KKM 1.5 trilyon lirayı aştı
KKM 1.5 trilyon lirayı aştı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

BDDK 24 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 551 milyar 825 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

KKM'de 1 haftada 51 milyar 973 milyon liralık artış yaşanırken, 7 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 7 haftada KKM hesaplarındaki artış 181 milyar 816 milyon lira oldu.

24 Şubat haftasında bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 57 milyar 334 milyon lira artarak 9 trilyon 436 milyar 198 milyon liraya ulaştı.

Sektörün kredi hacmi ise söz konusu haftada 93 milyar 451 milyon liralık artışla 8 trilyon 1 milyar 643 milyon liraya çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Gâvur Mahallesi' sergisi uzatıldı
'Gâvur Mahallesi' sergisi uzatıldı
Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unuttu!
Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unuttu! "Sen var ya aslansın" diye sevdi
Hiperbarik oksijen tedavisi gören depremzedelerde uzuv kaybı yaşanmadı
Hiperbarik oksijen tedavisi gören depremzedelerde uzuv kaybı yaşanmadı
Drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza
Drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.