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        Haberler Gündem Hava Durumu Batıda yağmur ve sağanak var! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Batıda yağmur ve sağanak var!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün ülkemizin batı bölgelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:17
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        Batıda yağmur ve sağanak var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin de aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Bulutlu 10°

        Ankara

        Güneşli 13°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 16°

        Trabzon

        Bulutlu 12°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 11°

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Bulutlu

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 11°

        Ağrı

        Bulutlu -2°

        Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

        Fotoğraf: AA

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