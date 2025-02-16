Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!

Tarih yaprakları 15 Nisan 2017’yi gösteriyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü’nün en üst katında bir haraketlilik vardı. Polis diliyle şubenin ikinci kısım olarak adlandırılan Gasp Büro Amirliği’nin emniyet amiri Selim Öztürk, son günlerde başarılı operasyonlara imza atan ekibiyle toplantı yapıyordu. Emniyet amiri Öztürk, İstanbul sokaklarında yaşanan gasp olaylarını çözen ekibini kutlarken, önemli çetelere yönelik düzenlenecek yeni operasyonlar için de brifing veriyordu. Bu toplantıda bir süre sonra C bölgesi ekibine verilecek bir dosya Hollywood filmlerini aratmayacak bir çalışmaya dönüşecekti.

6 YILLIK CİNAYET

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Emniyet amiri Öztürk, toplantıda 6 yıl önce kaçırılıp fidye istenen ve ardından öldürülmüş olarak bulunan bir iş insanının dosyasını devraldıklarını söyledi. Ve bu dosya için de C bölgesi olarak adlandırılan Anadolu Yakası’nda görevli polis memurlarını görevlendirdi. 6 yıl önce yaşanan bu olayı kayıplar masası ile cinayet masası bakmış ve cinayet çözülememişti. Gayrettepe’nin kendine has bir özelliği vardır. Bir ekip olayı çözemediyse, bir sonra bakacak ekip olayı çözecektir. Yaşanmış olan eksikleri bir sonraki ekip gideriyordu. Bu olay da böyle olmuştu. Bu dosya için sıra gasp dedektiflerindeydi.

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NELER YAŞANMIŞTI?

O gün o toplantıda A bölgesinin deneyimli dedektiflerinden biri olan Birol Turan da vardı. Gasp uzmanı Turan ve ekibi o günlerde çok önemli operasyonlara imza atmışlardı. Bu olayın da çok önemli bir olay olduğunu anlatan emekli gasp uzmanı Birol Turan, "Bu konu Pendik’te yaşanmış bir konuydu. Arkadaşımız bu dosya için gerçekten çok özel bir çalışma başlattı. Gelen dosyayı inceledi. Önce olay nasıl olmuş bir bakıldı. Bir iş insanı, kaçırılmış ve ailesinden 5 milyon fidye istenmiş. Ancak fidye istendikten birkaç gün sonra iş insanı aracında ölü bulunmuş. O dönem bazı kamera çalışmaları yapılmış. Ama olayda bazı işlemlerin yapılmadığı fark edildi” dedi.

ARACINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Dosyaya bakan ekipler şu bilgilere ulaştı; İş insanı 1 Haziran 2011 günü esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Aradan bir gün geçmesine rağmen eve gelmeyen ve kendisine ulaşılamayan iş insan için oğlu kayıp başvurusunda bulundu. Başvurudan 3 saat sonra bilinmeyen bir numaradan aranan iş insanının oğluna, “Beni dinle baban elimizde 5 milyon lirayı hazırla arayacağım seni" denildi. Bu telefon görüşmesi hemen polise bildirildi. Fidye için kaçırıldığı ortaya çıkan iş insanı, bir gün sonra Pendik’te aracının içinde öldürülmüş olarak bulundu. Ve 6 yıl geçmesine rağmen olay çözülemedi.

NEREDEN TELEFON EDİLMİŞTİ Turan, ekip arkadaşlarının baktığı dosyada bazı görüntülerin de olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Bu telefonu kim ve nereden açmıştı. Arkadaşlarımız yaptığı incelemede, iş insanının oğlunun ankesörlü bir telefondan arandığı öğrenildi. Aslında eski ekipler de bunu tespit etmiş, o ankesör bölgesine ait güvenlik kamera kayıtlarını da almışlardı. Bizim arkadaşlar görüntüleri detaylı inceledi ve görüntülerde görünen bir araç dikkatlerini çekti. Bu araç ankesörlü telefon kulübesine yakındı ve araştırıldı. Önemli bir ipucu da elde edildi. Bu araç, öldürülen iş insanının iş yaptığı ortaklardan birine ait çıktı. Hemen bu kişinin profiline bakıldı." REKLAM "DELİLLENDİRMEK GEREKİYORDU" İş insanının ortağı tesadüfen mi oradaydı yoksa olayla bağlantısı var mıydı? Bunların cevabını yapılacak çalışmalar verecekti. Gasp uzmanı Turan, arkadaşlarının bu iş ortağının parmağının olayda olabileceğini düşündüklerini belirterek, “Ama bunu delillendirmek lazım. Şüpheli olarak bu kişiye ulaşıldı. Telefon kayıtları incelemeye alındı. Elde edilen verilerde maktulün arandığı ankesörlü telefon kulübesinin civarında bu iş insanın ortağı ile bir kişi daha olduğu tespit edildi. Bulgular bunları gösteriyordu. Ancak bu ankesörlü telefonun da teyit edilmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı. KARTIN SERİ NUMARASI İNCELENDİ Adeta bir polisiye film içinde olayı çözmeye çalışan gasp dedektifleri, iş insanının oğlunun arandığı ankesörlü telefon kartını incelemeye aldı. Kartın seri numarasından yola çıkılarak, hangi PTT şubesinden satın alındığı belirlendi. Elde edilen bilgilere göre PTT şubesinde telefon kartını alan kişinin maktulün iş ortağı olduğu belirlendi. Hem telefon kartının seri numarası hem de baz istasyonundan alınan cep telefon kayıtları birbirini tamamlamıştı. Gasp uzmanı emekli polis memuru Birol Turan CİNAYETİ BU KART ÇÖZDÜ Emekli polis memuru Birol Turan, 6 yıllık cinayeti arkadaşlarının yaptığı titiz çalışma sayesinde çözdüklerini belirterek “Arkadaşlarımız olayı bir ayda çözdü. Şüpheliler ankesörlü telefon kullandılar. O telefon kartının seri numarasından yola çıkan arkadaşlarımız, bu önemli olayı çözdüler. Hatırladığım kadarıyla bu olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Olay ne olursa olsun yeter ki bir iz olsun. O iz bir şekilde bizi şüpheliye götürür. Bir ekibin gözünden kaçabilir ama diğer ekip bunu tamamlar. Bu değişmez bir kuraldır” dedi.

OLAY NASIL OLDU? Deneyimli dedektifler 6 yıllık cinayeti bir ayda çözdü. Polisin ulaştığı bilgilere göre olay şu şekilde olmuştu; Şüpheli ortak, iş insanını buluştuğu gün fidye için kaçırdı. Şüpheliler iz bırakmak istemiyordu. Cep telefonlarını kullanmak için de Pendik’te PTT şubesine giderek telefon kartı aldı. Ve bunu bir adamlarına vererek iş insanının oğlunu aradılar ve 5 milyon TL para istediler. Fidye istenen iş insanı da, kendisini kaçıran şüphelilere direndi. Bu direnme sonrası iş insanı önce darp edildi. Ardından silahla başından vurularak öldürüldü. İş insanı öldürülünce şüpheliler ikinci aramayı yapmadı. FİLM GİBİ ÇALIŞMA TUTUKLAMAYLA SON BULDU Film gibi bir çalışmayla çözülen bu olayda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.