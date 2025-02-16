LİGDE 44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 35 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 108 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 gol sevinci yaşadı. İki takım bu sezon 1'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.