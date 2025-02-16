Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak!
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ'ye 4-1 yenilen Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak. Takımla toplantı gerçekleştiren Okan Buruk, Rize deplasmanında 11'i değiştirecek.
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UEFA Avrupa Ligi’nde AZ’ye konuk olan ve sahadan 4-1’lik hezimetle ayrılan Galatasaray, Rizespor maçına odaklandı.
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Cuma gününü izinli geçiren ve cumartesi topbaşı yapan Cimbom’da Okan Buruk futbolcularla bir araya geldi.
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AZ karşılaşması sonrasında soyunma odasında maç sonu toplantısı değil de kısa bir görüşme gerçekleştiren Buruk, idman öncesi takımı topladı.
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Kötü bir sonuç aldıklarını ancak buradan çıkaracak olanların yine kendileri olduğunu hatırlatan Buruk bazı futbolcularla bire bir de görüştü.
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Buruk’un toplantısı sonrasında gerginlik yerini neşeye bıraktı ve idmanda futbolcuların yüzleri de güldü.
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Diğer yandan Buruk, Rizespor maçında taşlar yerinden oynayacak. AZ karşılaşmasına Davinson, Torreira ve Osimhen’den yoksun çıkan Cimbom’da 3 isim de formalarını geri alacak.
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Morata’nın yokluğunda ileri uçta Ahmed Kutucu’nun forma giymesi bekleniyor.
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Buruk yeni transferlerden Frankowski’yi de sahaya ilk 11’de sürmeyi ve sağ kanat beki ona emanet etmeyi düşünüyor.
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Berkan, Jelert ve Kaan ise maça kulübede başlayacak.
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Diğer yeni transferler Eren ve Lemina’nın ise süre alması bekleniyor.