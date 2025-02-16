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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak!

        UEFA Avrupa Ligi'nde AZ'ye 4-1 yenilen Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak. Takımla toplantı gerçekleştiren Okan Buruk, Rize deplasmanında 11'i değiştirecek.

        Giriş: 16.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:51
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          UEFA Avrupa Ligi’nde AZ’ye konuk olan ve sahadan 4-1’lik hezimetle ayrılan Galatasaray, Rizespor maçına odaklandı.

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          Cuma gününü izinli geçiren ve cumartesi topbaşı yapan Cimbom’da Okan Buruk futbolcularla bir araya geldi.

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          AZ karşılaşması sonrasında soyunma odasında maç sonu toplantısı değil de kısa bir görüşme gerçekleştiren Buruk, idman öncesi takımı topladı.

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          Kötü bir sonuç aldıklarını ancak buradan çıkaracak olanların yine kendileri olduğunu hatırlatan Buruk bazı futbolcularla bire bir de görüştü.

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          Buruk’un toplantısı sonrasında gerginlik yerini neşeye bıraktı ve idmanda futbolcuların yüzleri de güldü.

        • 6

          Diğer yandan Buruk, Rizespor maçında taşlar yerinden oynayacak. AZ karşılaşmasına Davinson, Torreira ve Osimhen’den yoksun çıkan Cimbom’da 3 isim de formalarını geri alacak.

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          Morata’nın yokluğunda ileri uçta Ahmed Kutucu’nun forma giymesi bekleniyor.

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          Buruk yeni transferlerden Frankowski’yi de sahaya ilk 11’de sürmeyi ve sağ kanat beki ona emanet etmeyi düşünüyor.

        • 9

          Berkan, Jelert ve Kaan ise maça kulübede başlayacak.

        • 10

          Diğer yeni transferler Eren ve Lemina’nın ise süre alması bekleniyor.

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