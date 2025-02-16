Hindistan'da tren istasyonunda izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 18 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
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Asian News Internationalın (ANI) haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonundan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.
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İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere en az 18 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
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Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.
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