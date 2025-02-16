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        Haberler Dünya Hindistan'da tren istasyonunda izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti! | Dış Haberler

        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:45
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          Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 18 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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          Asian News Internationalın (ANI) haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonundan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.

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          İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere en az 18 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

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          Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.

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