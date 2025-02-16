Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, dev karşılaşmayı değerlendirdi.
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Spor yazarları, Beşiktaş - Trabzonspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİ"
Ali Gültiken (Sabah): Beşiktaş'ın aslında oyunu ikinci yarının ilk düdüğüyle başladı. Büyük takım olma refleksiyle sahaya dönen bir Beşiktaş gördük. Bu istek hem oyun coşkusuna hem de yüksek tempoya dönüştü. Beraberinde de pozisyonlar geldi. Rakibini ikinci yarının ilk 20 dakikasında kendi yarı alanına hapsetti. Bu yüksek tempoyu sahaya yansıtırken savunma bloğunu ön tarafa doğru çıkartarak etkili bir baskı oluşturdu.
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"CESARETSİZ ZAFER OLMAZ"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Trabzonspor, geriye düştükten sonra uzun süre toparlanamadı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın beraberlik golünden hemen sonra değişiklikler yapmalıydı. Orta saha oyundan düşmüştü. Beşiktaş'ın ikinci golü 'geleceğim' diyordu. Ancak Trabzonspor yedek kulübesinden bir ses çıkmadı. Sen zaten 272 gündür deplasmanda kazanamıyorsun! Bu psikoloji de maça çıkıyorsun. Cesaretsiz zafer olmaz! Beşiktaş deplasmanında 1-0'ın üzerine yatılmaz! Bunu en iyi Şenol hocanın bilmesi lazım. Şenol Güneş, saha kenarından takımını iyi yönetemedi. Zamanında değişiklikler yapamadı.
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"ADI GİBİ TOPÇU'NUN KRALI"
Turgay Demir (Fotomaç): İkinci yarının başından itibaren yüklenen Beşiktaş'ta, yenilen golün "sorumlusu" Rafa Silva bu kez çok şık bir vuruşla beraberliği sağlayınca moraller de düzeldi. Rashica'nın attığı golde de topun rakibe çarparak ağlara gitmesi manidardı... Immobile çıkıp Semih, Rashica'nın yerine Muçi girince sağ tarafta havalar biraz düzelse de öndeki manzara iyice kötüleşti. Semih top ezme ustası oldu. Sezon başından beri söylüyorum Beşiktaş kadrosunun ana hatları muhteşem ama detaylarda sıkıntı var. Türkiye'nin en iyi kalecisi Kartal'ın elinde, en iyi 6-8 numarası Gedson ona keza. Emirhan Topçu, adı gibi toçu'nun kralı... Rafa'yı da koydun mu al sana iskelet.
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"DEĞİŞİKLİKLERLE YERİNDE HAMLE YAPTI"
Sinan Vardar (Fotomaç): Trabzonspor, oyun planını topu Beşiktaş'a bırakmak üzerine kurmuştu. Masuaku iyi bindirdi, Rafa Silva harika bir bitiricilikle hatasını telafi etti. Beşiktaş, taraftarını da arkasına alıp skoru buldu. Beşiktaş taraftarı harikaydı! Ole Gunnar Solskjaer, değişikliklerle çok yerinde hamleler yaptı. Mert, yine takımın sigortasıydı. Derbi galibiyeti ise takıma gerçekten ilaç gibi geldi. Hocanın artık Immobile'den vazgeçmesi lazım. Immobile, pivotluk yapamıyor, pas oyununda da etkisiz.
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"DEPLASMAN SORUNU DEVAM EDİYOR"
İskender Günen (Sabah): Görünen o ki deplasmanlardaki sorun devam ediyor. Maçın ilk 15 dakikasında Beşiktaş, topa daha fazla sahip oldu. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, önde final pası yetersizliği bu süreçte öne çıktı. Ama futbol tuhaf oyun. Her şey Beşiktaş lehine iken Rafa Silva'nın savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasından kaynaklı Visca'nın asisti ve Banza ile gelen Trabzonspor golü. Böylesi büyük maçta 1-0 öne geçmek morali bir tık öne çıkarması anlamında büyük önem taşır.
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"BEŞİKTAŞ'A ÇOK FAYDALI OLACAK"
Ömer Üründül (Sabah): Solskjaer bana göre Beşiktaş'a çok faydalı olacak. Takımın sahada bir kimliği vardı. Chamberlain'in çok iyi futbolcu olduğunu biliyor. Ve onu ufak ufak kazanmaya çalışıyor. Joao Mario'yu ilk defa Benfica'daki performansında gözlemledim. Bana göre dün yine Gedson, her zamanki gibi dinamoydu. Rashica da faydalıydı. Bakalım eğer Solskjaer fiziki gücü bitmiş Immobile'yi de kazanırsa kendisini kutlamak gerekir.
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"MAÇ SEÇMESE ZİRVEDE YER ALIRDI"
Murat Özbostan (Sabah): 1-0 geriye düşse de Beşiktaş oyuncuları motive etmek için gösterilen çaba etkisini gösterdi.. Özellikle ikinci devredeki destek Beşiktaşlı futbolcuları da kazanmaya itti.. Büyük maçları kazanan bir Beşiktaş var farkında mısınız? Yani okyanusu geçiyor ama derede boğuluyor.. Oysa şu büyük maçlarda oynadığı oyunu sezon başından beri sergilese herhalde şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe yalnız kalmazdı.. Takım büyük maçları seviyor ama rakip zayıfsa havlu atıyor.
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"BEŞİKTAŞ OYUNU DOMİNE ETTİ"
Oktay Derelioğlu (Takvim): Beşiktaş gol yemesine rağmen oyunu domine eden taraftı. İlk yarıda talihsiz gelen golle içeri 1-0 mağlup girdi. İkinci yarıda Rafa'nın attığı gol ve oyundaki hakimiyeti maçın gidişatında Beşiktaş'ı etkili pozisyona getirdi. Rashica'yı da unutmamak lazım. Gedson'u da ön plana çıkarabiliriz. Bu oyuncular Beşiktaş'ı zafere taşıdı.
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