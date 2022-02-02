Kızlarına aşk mektubu yazdı, anne babayı vurdu

İzmit'te, kızlarına aşk mektubu yazması nedeniyle kendisinden şikayetçi olan komşuları Serkan Akarsu (45) ile eşi Gülseven Akarsu'yu (42) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akkuzu'nun (53) iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi.
KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN TACİZ ETTİ
Akarsu çiftinin kızları Kübranur Akarsu (20), Mehmet Akkuzu'nun küçük yaşlardan itibaren kendisine sözlü tacizde bulunduğunu, daha sonra mektup yazarak kendisini sevdiğini yazdığını söyledi.
Olay, geçen yıl 9 Mayıs günü İzmit Şahinler Mahallesi Gırgırlar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akkuzu, iddiaya göre komşusunun kızı Kübranur Akarsu'ya, "Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum" yazılı mektup bıraktı.
Kübranur Akarsu'nun babası Serkan Akarsu ile annesi Gülseven Akarsu olayı yargıya taşıdı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile, evlerinin yakınlarında bulunan tarlada karşılaştı.
POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu, pompalı tüfek ile Serkan Akarsu ve Gülseven Akarsu'yu 5 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Akkuzu hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Mehmet Akkuzu'nun yargılanmasına bugün devam edildi.
"KAPIMA MEKTUP BIRAKINCA ŞİKAYETÇİ OLDUK"
Sözlü tacizlerin ardından yaşadıkları evin kapısına Mehmet Akkuzu tarafından aşk mektupları bırakıldığını söyleyen Kübranur Akarsu, "Daha sonra evimizin önündeki kapıya mektup bıraktı. Mektupta beni sevdiğini yazmış. Biz bu mektubu önce kimin yazdığını anlamadık. Bir süre sonra ikinci mektubu bıraktığında kim olduğu ortaya çıktı. Bunları yazan Mehmet Akkuzu'ydu. Biz hemen şikayetçi olduk. Bu olaydan dolayı hapis cezası aldı ama hapse girmedi. Olayla ilgili babamdan özür diledi, olayı kabul edip şikayetini geri almasını söyledi" diye konuştu.
OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE TARLA NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR
İki aile arasında sürekli anlaşmazlık olduğunu ve bu anlaşmazlığın aşk mektuplarının gelmesinin ardından daha da arttığını ifade eden Kübranur Akarsu, "Olay günü köyde değildim, 20 günlük evliydim. Olay günü annemle telefonla görüştüm, annem bana Mehmet Akkuzu'nun bizim tarlamıza taş doldurduğunu telleri geri yatırdığını söyledi. Babam da bu yaptıklarını düzeltmeye gitmiş. Bu sırada Mehmet Akkuzu kardeşiyle hayvanları getirdiği sırada babam neden bu şekilde yaptın diye sormuş. Aralarında itişme olmuş. Bu olay öldüklerinden bir gün önce oldu. Mehmet Akkuzu´nun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
"MEKTUP OLAYI DOĞRUDUR"
Mehmet Akkuzu ise savunmasında, "Kübra'nın anlattıklarını kabul etmiyorum ama mektup olayı doğru. Onun dışında anlattıkları yalandır, iftiradır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Mehmet Akkuzu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Mart tarihine erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!