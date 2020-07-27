KızKaçıran filmi oyuncuları kimler? KızKaçıran konusu nedir? Merak konusu oldu. Korhan Uğur'un yönetmen koltuğunda oturduğu Kızkaçıran filmi ile ilgili detaylar haberimizde...
KIZKAÇIRAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Atıf Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Aydan Burhan
KIZKAÇIRAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çılgın aşık Ahmet düğünden gelin kaçırır ama ortada ufak bir hata, hatta sürpriz vardır; eski aşkı Gül'ü, yani gelini damatla beraber kaçırmıştır! Gelin arabasında kaçırılan Gül'ü pek çok sürpriz beklerken, Ahmet'in aslında iyi bir planı olmadığı ortaya çıkar. Gül'ü köydeki dedesine götürmek ister ve işin bu noktasından abisi devreye girer. Dedesinin köyüne ulaşana kadar yolda başlarına birbirinden komik maceralar gelecektir...
Yönetmenliğini ve senarsitliğini Korhan Uğur'un üstlendiği filmin başrollerinde Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu ikilisi yer alıyor. Kadroda kendilerine Kyamran Agabalaev, Yüksel Ünal, Aydan Burhan, Barış Kıralioğlu, Ergun Kuyucu, Erol Aksoy, Gönül Nagiyeva, Kamuran İnselel, Mehmet Kurt, Timur Kunt, Tulya Örkü, Kaan Çalışkanoğ ve Ece Ertan isimleri eşlik ediyor.
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