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        Haberler Televizyon "Kızını bulduk kaptan"

        "Kızını bulduk kaptan"

        SHOW TV'de ekrana gelen günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 20:01
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        "Kızını bulduk kaptan"
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        SHOW TV’de ekrana gelen "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

        Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan 'Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

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        21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Gazeteye röportaj vermeyi kabul eden 'Necati', 'Melissa’nın soruları karşısında köşeye sıkışır. 'Büşra', 'Orhan’ı eve davet eder. Ancak 'Reyhan’ın erken dönmesiyle işler karışır. 'Fevzi', kızının bulunduğu haberiyle sevinirken, 'Serkan' acıyla 'Hazım’ın kapısına dayanır. 'Mahinur', 'Sermin’in kolyesiyle ilgili gerçeği sakladığı için çok pişman olur ve bu yükü daha fazla taşımamaya karar verir.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı"yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te SHOW TV’de!

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 21. Bölüm Tanıtımı;

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        #Yeşil Vadi’nin Kızı
        #show tv
        #Beren Gökyıldız
        #Sezin Bozacı
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