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        "Kızımın yaptığı yanlış"

        Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun, çakar tertibatlı bir lüks ciple hatalı dönüş yaptığı görüntüler üzerine 139 bin 165 lira para cezası uygulanmıştı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Cübbeli Ahmet "Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor. Kızıma söylenenler özel hayata saldırı. Kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 02.03.2025 - 09:44
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        "Kızımın yaptığı yanlış"
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        Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada tepki çekmişti.

        Polis ekipleri tarafından Yüsra Palazoğlu'na, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uygulanmıştı.

        Habertürk’te Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı’na konuk olan Ahmet Mahmut Ünlü, "Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor. Kızıma söylenenler özel hayata saldırı. DEM'li bir gazetecinin paylaşımları sonrasında konu gündeme geliyor, kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür" ifadelerini kullandı.

        "ÖCALAN'IN ÇAĞRI YAPACAĞI GÜN SERVİS EDİLDİ"

        Ünlü, şunları söyledi: "Pazartesi günü bunu biri çekmiş ve tam da Öcalan'ın çağrı yapacağı günde servis etmiş. Dünyada bile ses getirmiş, bunun FETÖ'nün parmağı olmadan yaşanması mümkün değil. Tamam burada bir suç var ve cezası kesilmiş, verilmiş çakarın cezası falan.”

        “Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi. 'Sizi AK Partili zenginler, sizi bilmem neler' diye hakaretler saydırdılar. 5 binden fazla tehdit geldi. Torunların arabaya binecek cesareti kalmamış. Böyle bir linç olmamalı. 'Biraz mütevazı yaşayın' gibi tenkitler olabilirdi ben de bunu kabul edebilirdim ama sövmek, saymak, tehdit etmek anlaşılır gibi değil."

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