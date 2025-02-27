Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Yüsra Palazoğlu'na 139 bin TL ceza trafik cezası kesildi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada tepki çekti.

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Görüntüyü ihbar kabul eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından Yüsra Palazoğlu'na, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.