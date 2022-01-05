Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko karşılaşması, rakibimizde artan Kovid-19 vakaları sonucunda ertelenmiştir." denildi.

Organizasyonun 19. haftasında yapılması gereken 9 müsabakanın 7'si, artan Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakasının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamayacak.