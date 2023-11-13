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        Haberler Gündem Çevre Kızılırmak su seviyesinde korkutan düşüş! Son 5 ayda adacıklar ortaya çıktı - En son haberler

        Kızılırmak'ın su seviyesindeki korkutan düşüş! Son 5 ayda adacıklar ortaya çıktı

        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın su seviyesindeki düşüş endişelendiriyor. Kırıkkale'de 5 ay arayla çekilen drone görüntülerine yansıyan adacıklar ile tehlike gözler önüne serildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:25
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          Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta son 5 ayda sonra su seviyesinin düştüğü gözlendi.

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          Bin 355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'ta suların çekilmesiyle birlikte nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı.

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          Yağmur yağışlarının azalması sebebiyle debide düşüş yaşandı. Kırıkkale'den geçen Kızılırmak'ta, 5 ay önce çekilen drone görüntüleri kuraklığı gözler önüne serdi.

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          Kızılırmak nehri, İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas'ın İmranlı ilçesinde yer alan Kızıldağ'ın Güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun’dan geçerek Karadeniz'e dökülüyor.

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          Yahşihan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, Kızılırmak nehrinde 1.5 metre suların çekildiğini ifade ederek, ırmaktan yürüyerek geçilecek duruma geldiğini söyledi.

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