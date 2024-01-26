Kızıldeniz'in derinliklerinde yaşayan balıkları görüntülendi
Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in su altı güzelliğini ve oradaki balık popülasyonunu kayda aldı
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Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve birkaç kişiden oluşan dalış ekibi, gün doğumunun ardından Kızıldeniz'de tekneyle dalışın yapılacağı konuma gitti.
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Dalış turizminde dünyada önde gelen konumlardan biri olan Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve buradaki balık varlığı Ceylan tarafından görüntülendi.
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Kaydedilen görüntüler arasında yunuslardan oluşan bir grubun Kızıldeniz'deki gezintisi dikkati çekti.
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Mercan resiflerinin etrafında yüzen anemon balıkları da izlemeye değer görüntüler oluşturdu.
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Mercan resiflerinin etrafında yüzen imarator melek balığı da kaydedildi.
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Ceylan'ın kaydettiği canlılar arasında timsah balığı, sarı yüzgeçli keçi balığı, tetik balığı, balon balığı, Napolyon balığı ve vatoz da yer aldı.
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İşte o görüntüler...
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